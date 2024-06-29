الهند وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع

جدة - نرمين السيد - أعلنت قيادة الجيش الهندي، عقد اجتماع لمجموعة العمل الفرعية باللجنة الحكومية الهندية الروسية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الهند وروسيا في مجال الدفاع.





وذكرت القيادة - في تدوينة نشرتها اليوم السبت، على منصة إكس "تويتر سابقا" - أن هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه، وقد تم عقده في العاصمة الهندية على مدار يومين، وشارك فيه قادة من الجيش الهندي والقوات البرية الروسية، مضيفة أنه تم خلال هذا الاجتماع التركيز على بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع والتدريب العسكري والتعليم العسكري والتدريبات المشتركة بين الجيشين الهندي والروسي.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة (رايا) الروسية للأنباء عن مصدر دبلوماسي قوله: "إن الهند وروسيا تبحثان ترتيبات زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا، وأن هذه الزيارة ربما يقوم بها خلال شهر يوليو القادم".

جدير بالذكر، أن الرئاسة الروسية "الكرملين" كان قد أعلن - خلال شهر مارس الماضي - أن رئيس وزراء الهند لديه دعوة لزيارة روسيا، حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإذا جرت هذه الزيارة فإنها ستكون أول زيارة يقوم بها مودي لروسيا منذ عام 2019، وستكون الأولى أيضا منذ بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا خلال شهر فبراير عام 2022.

وكان الرئيس الروسي قد زار (نيودلهي) خلال عام 2021؛ لحضور القمة الهندية الروسية السنوية، بينما التقى رئيس الوزراء الهندي معه على هامش قمة منظمة شنجهاى للتعاون، والتي عُقدت في (سمرقند) بأوزبكستان يوم 16 سبتمبر عام 2022، حيث دعاه إلى انتهاج مسار الحوار الدبلوماسي؛ لحل الصراع في أوكرانيا.