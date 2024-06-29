العالم اليوم - السيدة الأولى تكشف عن "جملة" قالها بايدن بعد المناظرة

انتم الان تتابعون خبر السيدة الأولى تكشف عن "جملة" قالها بايدن بعد المناظرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يونيو 2024 11:18 صباحاً - كشفت السيدة الأولى في الولايات جيل بايدن، الجمعة، عما قاله زوجها الرئيس جو لها عقب انتهاء المناظرة التي جمعته بدونالد ترامب.

ولفتت في حفل لجمع التبرعات في نيويورك: "قال بايدن لي، تعلمين يا جيل، لا أعرف ما حدث لم أشعر أنني بحالة جيدة".

وأضافت أنها ردت عليه: "انظر يا جو، لن ندع 90 دقيقة تحدد السنوات الأربع التي قضيتها كرئيس".

وفور انتهاء المناظرة التي استمرت 90 دقيقة، احتضنت جيل بايدن زوجها في استوديو "سي إن إن".

وأثيرت مخاوف بشأن عمر كل من بايدن وترامب ولياقتهما البدنية قبل الانتخابات، إلا أن الأمر ينصب بصورة أكبر على بايدن.

وبصوت أجش بسبب إصابته بنزلة برد، بدا بايدن سريعا في حديثه عن بعض النقاط خلال المناظرة وتعثر في بعض الإجابات فيما بدا أقل ثقة في البعض الآخر.

وكشف استطلاع للرأي أن غالبية الأميركيين يرون أنه من الضروري استبدال الرئيس الحالي جو بايدن بمرشح آخر عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية القادمة.