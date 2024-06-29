عاجل- الاحتلال يمنع طلبة الثانوية العامة الفلسطينيين من أداء الامتحانات

منع الاحتلال الإسرائيلي طلبة الثانوية العامة الفلسطينيين من الوصول لأداء الامتحانات، بإغلاقه حاجز بيت إكسا شمال غربي القدس المحتلة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، منذ قليل.





وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة ترمسعيا شمال رام الله في الضفة الغربية، اليوم السبت.

وقبل أيام، أعرب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، فيليب لازاريني، عن قلقه إزاء الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائلاً: "قلقون بشأن الأوضاع في الضفة الغربية التي تواجه حربا صامتة".

وبالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث ارتفعت حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية إلى أكثر من 9400 منذ 7 أكتوبر.

وفي تحدٍ للمجتمع الدولي، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن كل دولة تعترف بفلسطين سنبني مستوطنة باسمها في الضفة الغربية.