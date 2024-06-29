فصائل فلسطينية: دمرنا آلية عسكرية للاحتلال في حي تل الهوا بغزة

جدة - نرمين السيد - مدرعة تابعة لـ جيش الاحتلال أعلنت فصائل فلسطينية: دمرنا آلية عسكرية للاحتلال بعبوة أرضية شديدة الانفجار قرب مسجد الهداية في حي تل الهوا بغزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.



وتابعت فصائل فلسطينية: قصفنا قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية بقذائف الهاون وحققنا إصابات مباشرة في صفوفها، مؤكدة: "فجرنا عبوتين أرضيتين في عدد من آليات الاحتلال قرب موقع عيسى بتل الهوا جنوب غرب مدينة غزة".

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