العالم اليوم - بعد فيديو صنع الأسلحة.. أول تعليق إسرائيلي على "تعافي حماس"

انتم الان تتابعون خبر بعد فيديو صنع الأسلحة.. أول تعليق إسرائيلي على "تعافي حماس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 يونيو 2024 08:26 مساءً - علق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على تقارير ومقاطع فيديو أشارت إلى أن حركة حماس تستعيد قوتها، وتجند مئات المقاتلين في قطاع غزة.

وقال غالانت أثناء تفقد القوات الإسرائيلية في رفح، الأحد، إن "حماس منهكة وغير قادرة على التعافي، بينما نصل إلى أماكن لم نحلم أبدا بالوصول إليها".

وأضاف غالانت: "سنستمر حتى لا تتمكن حماس من إعادة بناء قوتها".

وكان تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد، كشف أن حركة حماس تمكنت من تجنيد "المئات من المقاتلين الجدد" مؤخرا، ودفع الرواتب لهم.

وقالت الصحيفة استنادا إلى تصريحات من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "عملية الجيش في حي الشجاعية شمالي غزة أظهر أن حركة حماس تمكنت من إعادة دفع الرواتب لمقاتليها، وتجنيد المئات من المسلحين الجدد".

وجاء في "يديعوت أحرونوت": "بعد بضعة أيام من القتال في الهجوم المتجدد على الحي شمالي قطاع غزة، أصبح من الواضح إلى أي مدى تمكنت حماس من إعادة ترسيخ وجودها هناك".

كما أظهر مقطع فيديو نشرته حماس أنها لا تزال تصنع الأسلحة حتى الآن.

إسرائيل تصر.. وحماس ترد