وكالة الأنباء الفرنسية: اليمين المتطرف يتصدر في الانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - انتخابات فرنسا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الأحد، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن اليمين المتطرف يتصدر بفارق كبير الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا ومعسكر ماكرون يحل ثالثا.





يذكر أن إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، قال اليوم، إن ماكرون يحث الناخبين على عرقلة اليمين المتطرف في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

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