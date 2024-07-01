نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعيةالفرنسية.. اليسار يحصل على 28% من الأصوات وتحالف الوسط المؤيد لماكرون يحصل على 20% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة ‏الداخلية الفرنسية، أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تظهر حصول تحالف اليسار على 28% من الأصوات وتحالف الوسط المؤيد لماكرون على 20% من الأصوات.

وأعلنت فرنسا، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تبلغ 25.90% حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وقد أدلى ئيس الوزراء الفرنسي، بصوته في الانتخابات التشريعية.

و‏بدأت التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية.

