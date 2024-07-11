الاحتلال يسقف صحن الحرم الإبراهيمي في الخليل

الاحتلال يسقف صحن الحرم الإبراهيمي في الخليلأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف، في محاولة لتهويد المكان وتغيير معالمه.

وقال مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي، إن الاحتلال استغل فترة الحرب وأقدم على إغلاق منطقة الصحن وسقفه بألواح صاجية، في محاولة لتغيير معالم الحرم الإبراهيمي، معتبرا هذا العمل اعتداء سافرا بحق قدسية ومكانة الحرم.

وأضاف، أن هذا الاعتداء خطير، وشكلت الأوقاف غرفة عمليات مع المحافظة والمؤسسات المدينة للخروج بتوصيات حول هذ الاعتداء السافر.

من جهته أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين إقدام سلطات الاحتلال صباح اليوم الخميس على سقف صحن المسجد الإبراهيمي الشريف، في محاولة لتهويد المكان وتغيير معالمه وهيكله وشكله الخارجي، وانتهاك قدسيته.

وأشار في بيان، إلى أن هذا الاعتداء يُشكل مسا خطيرا بمعالم المسجد الشريف، واستفزازا لمشاعر المسلمين، واعتداء على حرية العبادة فيه، وينذر بتصعيد خطير ضد المقدسات الفلسطينية.

وأكد أن سياسة سلطات الاحتلال باستهداف المساجد وخرابها ومنع المصلين من الوصول إليها تأتي ضمن سياسة ممنهجة وخطيرة في الاعتداء على المقدسات، والحق بحرية العبادة التي دعت إليها الشرائع السماوية وكفلتها القوانين والأعراف الدولية، وأضاف أن سلطات الاحتلال من خلال هذه الاعتداءات تهدف إلى حرمان المواطنين الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية في مساجدهم، محذرا من خطورة هذه الممارسات، التي قد تجر المنطقة برمتها إلى حرب دينية، سوف تلحق الضرر في العالم أجمع، وليس في فلسطين وحدها، وبين أن هذه الانتهاكات والاعتداءات تأتي في ظل صمت دولي معيب ومخجل.

فيما أوضح محافظ الخليل خالد دودين، أن هذا الاعتداء يشكل مسا خطيرا بمعالم الحرم واستفزازا لمشاعر المسلمين، واعتداء على حرية العبادة فيه، وينذر بتصعيد الأوضاع في المحافظة، كما يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في أرجاء المحافظة ومنها البلدة القديمة، والحرم الإبراهيمي الشريف.

ولفت إلى أن الاحتلال يسعى من خلال اعتدائه على الحرم الإبراهيمي إلى إحداث تغيير على معالمه وانتهاك قدسية المكان.

وطالب دودين، المؤسسات الحقوقية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والوقوف عند مسؤولياتهم باعتبار أن الحرم الإبراهيمي وضع على لائحة التراث العالمي.