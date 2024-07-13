الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من القدس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة شبان من القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شاب أثناء وجوده عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وثلاثة آخرين، من بلدة سلوان جنوبا، كما اعتقلت قوات الاحتلال شاب من بلدة /بدو/ شمال غرب القدس، بعد مداهمة منزل ذويه.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان، بالتزامن مع العدوان الغاشم الذي يستهدف قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي
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