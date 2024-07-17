أكسيوس: نتنياهو يعمل خلف الكواليس لاستعادة ود ترامب

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعمل خلف الكواليس لاستعادة ود الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.





وذكر الموقع أن سنوات من الجهود التي بذلها نتنياهو، لإصلاح العلاقات مع ترامب، قد أظهرت فيما يبدو بعض التقدم في أعقاب محاولة اغتيال ترامب، يوم السبت الماضي.

والتقى حلفاء نتنياهو، مع ترامب، في أربع مناسبات على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية، لمحاولة إصلاح العلاقات التي تدهورت بعد أن هنأ نتنياهو، بايدن على فوزه في انتخابات 2020.

وأشار "أكسيوس" إلى أن مساعدي نتنياهو، يشعرون بالقلق من أن العلاقات لن تكون وثيقة إذا فاز ترامب، في نوفمبر كما كانت خلال فترة ولايته الأولى.. غير أن المساعدين شعروا ببعض التفاؤل بعد أن أرسل نتنياهو لترامب، مقطع فيديو يدين محاولة الاغتيال السبت الماضي، لينشره ترامب، على منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها.

ومنذ هجوم السابع من أكتوبر والحرب الإسرائيلية على غزة، أعرب ترامب عن دعمه العلني لإسرائيل ولكن ليس لنتنياهو.

وقال مستشار سابق لترامب -لموقع "أكسيوس"- إن ترامب، أصيب بخيبة أمل في نتنياهو، بعد الانتخابات ولديه أيضا مخاوف بشأن الإخفاقات التي أدت إلى 7 أكتوبر.

ومع ذلك، قال المستشار إن ترامب، سيكون قادرا على العمل مع نتنياهو، إذا كان كلاهما في منصبه في يناير المقبل.

وقبل محاولة الاغتيال، قال مسؤول سابق آخر في إدارة ترامب، لأكسيوس إن نتنياهو، لا يتوقع دعوة لزيارة البيت الأبيض في وقت مبكر من فترة ولاية ترامب، الثانية كما حدث في عام 2017.

وكان نتنياهو، من أوائل الذين أصدروا بيانا يدين محاولة اغتيال ترامب، وأتبعه بما لا يقل عن ثلاثة بيانات إضافية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن التضامن مع الرئيس الأمريكي السابق.