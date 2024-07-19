مطارات أمريكا وبرلين وإسبانيا تعلن تأخير وتعطل الرحلات الجوية بسبب خلل تقني

جدة - نرمين السيد - مطار برلين شونفيلد

طلبت هيئة طيران الأمريكية من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بأجهزة الحاسب، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





كما أعلنت إسبانيا تعرض كل مطاراتها لمشاكل تقنية، حيث أكدت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا أنها تواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات. وبالمثل أعلن مطار برلين عن تأخير في رحلاته بسبب أعطال تقنية، لافتة إلى أن تأخر في عملية تسجيل المسافرين بسبب خلل فني. ومن جانبها، قالت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني: "نحن على علم بالتقارير عن خلل في النظام المشغل لأحد الخوادم". وقالت وزارة الداخلية الأسترالية إن "الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك".

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