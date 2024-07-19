داخلية أستراليا: أزمة المطارات بسبب مشكلة شركة الأمن السيبراني كراود سترايك

قالت وزارة الداخلية الأسترالية، اليوم الجمعة، إن "الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك"، وذلك تعقيبًا على خلل أصاب العديد من المطارات والبنوك ووسائل الإعلام، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





ومن جانبها، قالت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني: "نحن على علم بالتقارير عن خلل في النظام المشغل لأحد الخوادم".

فيما أكدت وكالة الأنباء الفرنسية تعليق الرحلات الجوية في مطار برلين بسبب مشكلة فنية.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن هناك "انقطاع تقني عالمي يؤثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك".

وطلبت هيئة طيران الأمريكية من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بأجهزة الحاسب، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.

كما أعلنت إسبانيا تعرض كل مطاراتها لمشاكل تقنية، وبالمثل أعلن مطار برلين عن تأخير في رحلاته بسبب أعطال تقنية، لافتة إلى أن تأخر في عملية تسجيل المسافرين بسبب خلل فني.

فيما أكدت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا أنها تواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات.