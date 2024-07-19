العالم اليوم - العالم يعاني بسبب انقطاع في خدمات مايكروسوفت.. ما القصة؟

انتم الان تتابعون خبر العالم يعاني بسبب انقطاع في خدمات مايكروسوفت.. ما القصة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 01:25 مساءً - عانى العالم الجمعة من انقطاع كبير في خدمات الحاسوب أثر على كل شي بما فيه الشركات والبنوك وشركات الطيران والخدمات الطارئة.

وتعرضت البنوك وشركات الطيران والأسواق المالية في جميع أنحاء العالم لانقطاعات واسعة النطاق، بعد أن أبلغت شركة مايكروسوفت عن انقطاع في أحد خدماتها الرئيسية عبر الإنترنت. ومن المحتمل أن التحديث الذي أصدرته شركة برمجيات الأمن السيبراني CrowdStrike "كراود سترايك" تسبب في انقطاع الخدمة لملايين مستخدمي أجهزة مايكروسوفت ويندوز، في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى شلل جميع الأعمال بدءًا من شركات الطيران إلى بورصة لندن.

تعطلت أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز في بلدان من الولايات المتحدة إلى الصين وأستراليا، مع انتشار تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي طوال اليوم عن إعادة تشغيل الأجهزة بشكل إجباري.

يوم أسود لـ "كراود سترايك" و"مايكروسوفت"

يبدو أن المشكلة ناجمة عن تحديث من "كراود سترايك" CrowdStrike، حسبما قال موظفو مايكروسوفت ومتخصصون خارجيون في مجال التكنولوجيا مطلعون على الأمر لصحيفة وول ستريت جورنال، واطلعت عليه دوت الخليج.

واستشهد العديد منهم برسالة خطأ تتعلق بـ Crowdstrike على الأجهزة المتأثرة، وحل بديل لاحق كان يهدف إلى حذف ملف من CrowdStrike.

انخفضت أسهم CrowdStrike بنسبة 14 بالمئة تقريبًا في تداول ما قبل السوق. وانخفض سهم مايكروسوفت بنسبة 2.4 بالمئة.

لم تستجب مايكروسوفت وCrowdStrike ومقرها أوستن على الفور لطلب التعليق.

دفع الانقطاع، الذي أرجعته مايكروسوفت في الأصل إلى مشكلات في تطبيقات وخدمات Microsoft 365، آلاف المستخدمين إلى الإبلاغ عن المشكلات إلى موقع Downdetector.com، وهو موقع ويب يتتبع انقطاع الخدمة.

وقال الموقع الذي يتببع مشاكل مايكروسوفت في وقت مبكر من الجمعة: "نحن نحقق في مشكلة تؤثر على قدرة المستخدمين على الوصول إلى تطبيقات وخدمات Microsoft 365 المتنوعة".

انقطاع عالمي يُغرق الشركات في الظلام

أبلغت العديد من المؤسسات المالية والشركات عن مشاكل في أجهزة الكمبيوتر أو ما يعرف باسم "blue-screen errors"، بما في ذلك البنوك وشركات الطيران متعددة الجنسيات.

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية أوامر بالتوقف الأرضي للعديد من شركات الطيران الكبرى، بما في ذلك خطوط دلتا الجوية ويونايتد إيرلاينز والخطوط الجوية الأميركية.

وقالت الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM إنها علقت معظم عملياتها، في حين نصحت شركة Ryanair الركاب بالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد مغادرتهم بسبب انقطاع الخدمة.

وقال متحدث باسم المطار إن عمليات الطيران وخدمات المحطات الطرفية تأثرت بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي في أكثر مطارات أستراليا ازدحاما في سيدني.

وقالت شركة كانتاس، أكبر شركة طيران في البلاد، إنها تواجه "بعض التأثيرات على الأنظمة بسبب مشكلة برمجية عالمية تؤثر على عدد من الشركات الأخرى". وقالت شركة الطيران إن الرحلات الجوية تعمل مع بعض التأخير. وقال متحدث باسم شركة فيرجن أستراليا المنافسة إنه من المتوقع حدوث بعض الإلغاءات والتأخير.

وقال متحدث باسم مطار لندن جاتويك إن مطار جاتويك في لندن يعاني أيضًا من مشكلات. "نحن نستخدم عملية النسخ الاحتياطي لدينا، ولكن قد يواجه بعض الركاب تأخيرات أثناء تسجيل الوصول والمرور عبر الأمن.

وقالت متحدثة باسم مطار براندنبورغ في برلين إنه أوقف العمليات حتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، وجاء في إشعار على الموقع الإلكتروني للمطار أن مشكلة فنية أخرت تسجيل وصول الركاب.

وألغت شركة الطيران الأميركية فرونتير منخفضة التكلفة بعض الرحلات الجوية.

كما تعطلت خدمة أخبار بورصة لندن، والمعروفة باسم RNS، والتي تنشر إعلانات الشركات التي تؤثر على السوق مثل تقارير الأرباح والتغييرات في المناصب التنفيذية. وألقت لافتة على موقع البورصة باللوم على "مشكلة فنية عالمية من طرف ثالث" لكنها قالت إن الخدمات الأخرى تعمل بشكل طبيعي. ولم يستجب المتحدث باسم الشركة على الفور لطلب التعليق.

قال رئيس الشركة، ديفيد رودس، في منشور على موقع X، إن سكاي نيوز، إحدى القنوات الإخبارية الرئيسية في المملكة المتحدة، لم تتمكن من البث التلفزيوني المباشر، لكنها أعلنت في وقت لاحق أنها عادت للبث .