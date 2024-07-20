العالم اليوم - المعدن الأصفر يتراجع في أسبوع مع ارتفاع العمة الخضراء

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 يوليو 2024 01:21 مساءً - سجلت أسعار الذهب تراجعا أسبوعيا طفيفا، بسبب تراجعها بأكثر من اثنين بالمئة الجمعة مع ارتفاع الدولار ووسط عمليات جني أرباح.

وجاء ذلك عقب صعود المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق من الأسبوع بعد تزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر.

تحركات الأسعار

خلال الأسبوع الماضي، سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا بالمعاملات الفورية بنسبة 0.44 بالمئة، لتستقر عند مستوى 2400 دولارا للأونصة.

وبلغ الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483.60 دولار يوم الأربعاء.

وخلال تداولات الجمعة، تراجع الذهب بنسبة 1.81 بالمئة.

وزاد الضغط على الذهب مع ارتفاع الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات رئيسية اليوم الجمعة، وكذلك صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن قراءات التضخم الحديثة "تزيد إلى حد ما من الثقة" بأن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي بطريقة مستدامة.

وتشير هذه التصريحات إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيدا.

وتزداد جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا مع خفض الفائدة.