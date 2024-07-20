جيش الاحتلال يعلن رسميًا شن سلسلة غارات على مدينة الحديدة باليمن



حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 08:25 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها، عبر مراسلتها، أن جيش الاحتلال أعلن رسميا شن سلسلة غارات على مدينة الحديدة باليمن.

فيما قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي: الغارة على الحديدة نفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمواجهة هجمات الحوثيين.

وذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا أمنيا اليوم للموافقة على شن سلسلة غارات على مدينة الحديدة باليمن.

ولفت موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الجمعة أن إسرائيل من المرجح أن ترد على الهجوم الحوثي على تل أبيب.

وأشار إعلام حوثي، إىل أن القصف الإسرائيلي على الحديدة استهدف محطة الكهرباء بالمحافظة وخزانات الوقود.

بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القصف في اليمن تم باستخدام 12 طائرة من طراز إف ـ 35 واستهدف منشآت تخزين النفط.