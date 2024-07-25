العالم اليوم - الجيش الأميركي يعلن اعتراض طائرات روسية وصينية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يوليو 2024 07:25 صباحاً - أعلن الجيش الأميركي، يوم الأربعاء، أنه اعترض طائرتين عسكريتين روسيتين وطائرتين صينيتين كانت تعمل في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي في ألاسكا، رغم أنها ظلت في المجال الجوي الدولي.

وقالت قيادة الدفاع الجوي والفضائي لأميركا الشمالية في بيان "ظلت الطائرات الروسية والصينية في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأميركي أو الكندي". ونقلت رويترز عن الجيش الأميركي إن الطائرات لم تكن تشكل تهديدا، وأنها ستواصل مراقبة"نشاط المنافسين" بالقرب من أميركا الشمالية.

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