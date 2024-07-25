الاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم صحفي وطفل، إضافة إلى أسرى سابقين.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله، والخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظتي طولكرم، والقدس، ورافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل الفلسطينيين.

وأوضح البيان المشترك أن حصيلة الاعتقالات بلغت أكثر من 9800 معتقل، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.