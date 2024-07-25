العالم اليوم - ترامب ينصح إسرائيل بإنهاء الحرب سريعا لأنها تضر "بسمعتها"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يوليو 2024 05:22 مساءً - دعا مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، قبل يوم من اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى نهاية سريعة لحرب إسرائيل مع حركة حماس واستعادة الرهائن.

وأضاف أن إسرائيل ينبغي أن تحسن إدارة "علاقاتها العامة".

وفي تصريح غريب، قال ترامب إن على إسرائيل "إنهاء الحرب بسرعة"، لأنه "يتم تقطيعها من قبل الرأي العام، وهو أمر سيء لدعاية (أو سمعة) إسرائيل، وكلنا نعلم إن إسرائيل سيئة بتقديم نفسها دعائيا".

وانتقد الرئيس السابق في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الإخبارية، الخميس، من احتجوا على الكلمة التي ألقاها نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي، مطالبة بمعاقبة من يدنس العلم الأميركي بالسجن لمدة عام.

قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وذكر ترامب، في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشال": "أتطلع إلى الترحيب بنتنياهو في مارالاغو في بالم بيتش، فلوريدا، يوم الخميس".

وأضاف: "خلال فترة ولايتي الأولى، كان لدينا السلام والاستقرار في المنطقة، حتى أننا وقعنا على اتفاقيات إبراهيم التاريخية - وسنحصل عليها مرة أخرى".