رئيس بنغلاديش يحل البرلمان

رئيس بنغلاديش يحل البرلمانحل رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين البرلمان اليوم الثلاثاء تلبية لطلب قادة احتجاجات الطلاب التي أطاحت برئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وقال المتحدث شيب الزمان في بيان "حلّ الرئيس البرلمان".

وكان قد سيطر الجيش البنغالي على البلاد بعد مغادرة الشيخة حسينة أمس الاثنين منصبها والبلاد بعد 15 عاماً من الحكم.

وصرح الطلاب الذين نظّموا الاحتجاجات المناهضة للشيخة حسينة، الثلاثاء، بأنهم سيضغطون من أجل إسناد رئاسة الحكومة المؤقتة لمحمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام.

وخرج الملايين إلى الشوارع على مدى الشهر الماضي لمطالبة حسينة (76 عاماً) التي تتولى السلطة منذ العام 2009 بالاستقالة.