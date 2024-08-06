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ارتفاع مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى4648.67 نقطة مرتفعا 46.4 نقطة وبنسبة 1.01 بالمئة مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 4602.25 نقطة. ارتفاع مؤشر بورصة مسقطأغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى4648.67 نقطة مرتفعا 46.4 نقطة وبنسبة 1.01 بالمئة مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 4602.25 نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونا و416 ألفا و425 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 39.8 بالمئة مقارنة بآخر جلسة تداول البالغة مليونين و351 ألفا و439 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.362 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.39 مليار ريال عماني.

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