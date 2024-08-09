نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: تدمير نفق بطول 3 كلم وسط غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الجيش الإسرائيلي الجمعة، إنه "دمر مسار نفق تحت الأرض بطول نحو 3 كيلومترات في ممر وسط قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه "وجد بداخله أسلحة وذخيرة وغرف مبيت".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، إن "فرق القتال التابعة للفرقة 252 تقاتل في منطقة الممر وسط قطاع غزة، حيث تعمل القوات في الأسابيع الأخير على العثور عن مسارات أنفاق تحت الأرض ودراستها بالإضافة إلى تصفية مئات العناصر وتدمير مئات البنى التحتية"، وفق تعبيره.

ولفت أدرعي إلى أن "قوات الهندسة التابعة للقيادة الجنوبية ووحدة يهلوم الهندسية قامت بدراسة وتدمير نفق متشعب متعدد الطوابق بطول نحو 3 كيلومترات يضم عدة غرف ووسائل قتالية وأدوات للإقامة لفترات طويلة والتي استخدمها عناصر حماس".