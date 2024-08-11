العالم اليوم - حزب الله وإيران.. بين حفظ ماء الوجه ومخاوف الحرب الشاملة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 أغسطس 2024 03:24 مساءً - نفذ حزب الله هجوما على عمق 40 كيلو متر لأول مرة داخل إسرائيل، وسط حديث إعلامي عن قرب رده على اغتيال القيادي فؤاد شكر الذي نفذته إسرائيل بالضاحية الجنوبية، لكن ما يخشاه الحزب هو اليوم الثاني للرد الذي قد يشهد حربا شاملة تغير وجه المنطقة.

وكشفت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الحزب قد ينفذ هجوم خلال 24 ساعة وفق التقديرات الأميركية والإسرائيلية، وأن تل أبيب قد استعدت بالتعاون مع الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي لصد هجوم مرتقب من إيران وحزب الله.

ويرى الكاتب والباحث السياسي حسن الدر أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان واضحا في التفريق بين "جبهة الإسناد" لغزة وبين الرد على استهداف فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية.

وأضاف الدر لقناة دوت الخليج أن:

الهجوم الذي شنه حزب الله على مواقع إسرائيلية على عمق 40 كيلو متر يناسب اغتيال فؤاد شكر على عمق 40 كيلو متر في العمق اللبناني.

مسيرات حزب الله اخترقت أجواء إسرائيل بأريحية وفشلت القبة الحديدية في اعتراضها.

حزب الله يستخدم تكتيكات جديدة وياخذ العبر مما جرى خلال الأشهر الماضية.

رسالة حزب الله لإسرائيل أن رده سيكون منفصلا عن جبهة الإسناد وسيكون متناسبا مع استهداف الضاحية الجنوبية وقتل قائد صف أول بالحزب وسقوط مدنيين (فؤاد شكر).

الرد المعقول من حزب الله قد يؤدي تدريجيا لخفض التصعيد، أو قد نذهب لحرب قد تغير الواقع في المنطقة لأول مرة منذ 1948.

الرد الإيراني في أبريل الماضي تأخر قرابة 13 يوما والآن نحن لم نتجاوز هذه المدة.

السلوك الأميركي والغطاء غير المسبوق جعل تفكير إيران وحزب الله يتمحور حول اليوم الثاني للرد.

إذا توسعت الحرب لن يعرف أحد مجرياتها ولا كيف يمكن أن تتنتهي.

الحشد الأميركي العسكري وتأكيد إسرائيل أنها ستقابل الرد بضربة قاسية في حسابات طهران وحزب الله.

قد يكون رد إيران وحزب الله منفصلا وقد يكون متزامنا.

اندلاع حرب كبيرة لا يمكن ضمان نتائجها، ونصر إسرائيل غير مضمون.

نصر الله لا يريد حربا تشمل كل لبنان بسببب الوضع الداخلي المأزوم.

كنديون وفرنسيون وسويسريون تواصلوا مع حزب الله لتخفيف رده، أو التأكد من كونه محسوبا لأن نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) يريد جر الجميع لحرب كبرى في المنطقة.

تقديرات المقاومة أن نتنياهو يحتاج لرد عالي السقف في ظل عدم ثقة حزب الله وإيران في الولايات المتحدة.

من جانبه قال رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين إن الأمور معقدة وحزب الله أظهر توفر القدرة العسكرية لديه لكن المشكلة اتخاذ قرار الرد وتبعاته.

وأضاف الأمين لقناة دوت الخليج: