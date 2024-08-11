مؤشر بورصة مسقط يرتفع 0.31%ارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 14.6 نقطة وبنسبة 0.31 في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى نقطة 4659.47 مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4644.90 نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، بلغت قيمة التداول مليونًا 223 ألف و500 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 22.7 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي مليونًا و582 ألف و278 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.028 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.39 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 58 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 4.78 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 185 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 15.08 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 126 ألف ريال عُماني وبنسبة 10.30 في المائة.