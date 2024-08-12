العالم اليوم - حاكم كورسك: القوات الأوكرانية تسيطر على 28 بلدة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 04:27 مساءً - أعلن حاكم منطقة كورسك الروسية بالوكالة أليكسي سميرنوف الاثنين أن القوات الأوكرانية التي بدأت في السادس من أغسطس توغلا مسلحا في المنطقة الحدودية المذكورة سيطرت على 28 بلدة فيها.

وأبلغ سميرنوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر عبر الفيديو أن العملية الأوكرانية التي يحاول الجيش الروسي صدها منذ 6 ايام، تمتد في منطقة بعمق 12 كيلومترا وعرض 40 كيلومترا.

وأضاف سميرنوف أن "عدد القتلى المدنيين 12، عدد الجرحى 121 بينهم 10 أطفال".

وكشف الحاكم أن نحو 121 ألف شخص تم إجلاؤهم من المنطقة الحدودية مع أوكرانيا بسبب التوغل المسلح لقوات كييف فيها.

وقالت وكالة سبوتنيك، نقلا عن سميرنوف، أن لواء "روسيت" تعرض لإطلاق نار بقذائف تحمل أسلحة كيميائية في منطقة بيلوفسكي بمقاطعة كورسك.

من ناحيته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا تحاول تقويض استقرار روسيا بتوغلها في منطقة بجنوب البلاد لكنها لن تنجح.

وأضاف في اجتماع بثه التلفزيون مع مسؤولين كبار وحكام محليين "الخسائر التي تتكبدها القوات الأوكرانية تتزايد بشدة، بما في ذلك أغلب الوحدات الجاهزة للقتال.. وحدات ينقلها العدو لحدودنا".

وتابع قائلا "العدو سيتلقى دون شك ردا مناسبا وكل الأهداف التي نحن بصددها ستتحقق بالتأكيد".