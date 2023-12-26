انت الأن تتابع خبر مقتل وإصابة 17 جندياً إسرائيلياً بغزة وقبالة جنوبي لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء مقتل ضابطين وجندي، وإصابة ضابط و4 جنود آخرين خلال المعارك في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال أنه خسر الثلاثاء في معارك غزة ضابطين برتبة نقيب أحدهما قائد سرية في لواء ناحل، من بين 6 ضباط وجنود قتلى نشرت أسماؤهم منذ الصباح.

وكان جيش الاحتلال أعلن صباح الثلاثاء مقتل ضابط وجندي مساء الاثنين في معارك جنوبي القطاع، مشيرا إلى إصابة 43 عسكريا في الساعات الـ24 الماضية.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن 9 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح متفاوتة في إطلاق صاروخ مضاد للدروع قرب مستوطنة "إقرث" قبالة جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن حزب الله أنه هاجم تجمعات ومواقع عسكرية إسرائيلية، مؤكدا أنه أوقع قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.

من ناحية ثانية، زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي ان الحرب ستستمر أشهرا عدة أخرى، وسنعمل في غزة بطرق مختلفة حتى "تفكيك حماس".

وقال نقاتل في ظل أوضاع هي الأكثر تعقيدا على الإطلاق، وسنفعل كل شيء من أجل إعادة "المختطفين" إلى أهلهم، وسنجري تحقيقات معمقة بشأن ملابسات ما جرى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولن نستثني أي شيء.