انت الأن تتابع خبر حصيلة ضحايا غزة في اليوم الـ 217 من العدوان الإسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 34,943 شهيدا و 78,572 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي



وقالت “صحة غزة” في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 217 على قطاع غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و 58 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.



وبينت أنه لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم