انت الأن تتابع خبر استشهاد وفقدان عشرات الفلسطينيين بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فُقد أكثر من 60 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا من 3 طوابق قرب جامعة الأزهر في مدينة غزة.

كما وصل جثامين 28 شهيدا إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة منذ صباح الثلاثاء.

هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات الفرقة رقم 36 بدأت هجوما على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل القيم الإنسانية بإجباره رجالا وأطفالا على خلع ملابسهم في ملعب اليرموك وسط مدينة غزة.

على صعيد آخر، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها استهدفت بالصواريخ قاعدة الشدادي التي تضم قوات أميركية في سوريا.