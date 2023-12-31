انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يسرح 5 ألوية قتالية تعمل بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش قرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في قطاع غزة، منها لواءا الاحتياط 551 و14 وثلاثة ألوية تدريب.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الألوية الخمسة التي تم تسريحها من قطاع غزة، ستعود للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي.

بدوره، قال موقع والا الإسرائيلي إنه وفقا لتطورات القتال في قطاع غزة فمن المتوقع تسريح قوات إضافية خلال الأسبوع المقبل.

من ناحية ثانية، عيّنت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، وزيرا جديدا للخارجية، في تعديل وزاري تم الترتيب له مسبقا.

وبحسب بيان للحكومة الإسرائيلية، عيَّن الوزير يسرائيل كاتس في منصب وزير الخارجية، بدل إيلي كوهين الذي عيّن وزيرا للطاقة والبنية التحتية خلفا للأول، في إطار تداول المناصب الوزارية.

على صعيد آخر، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية منزلا في أطراف بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان.

كما قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية محيط بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وكان حزب الله اللبناني أعلن استشهاد أحد عناصره في الجنوب ضمن مواجهات مع القوات الإسرائيلية، ليرتفع عدد شهدائه إلى 134 منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.