انت الأن تتابع خبر إصابة إسرائيليين بعملية طعن شرقي القدس واستشهاد المنفذ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة إسرائيليين اثنين في عملية طعن قرب مستوطنة "ميشور أدوميم" شرقي القدس.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على منفذ عملية الطعن، بعد إصابته اثنين من حراس أمن المستوطنة.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت "استشهاد" الشاب منفذ العلمية، حسب قناة كان العبرية.

من ناحية ثانية، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية راجلة بلدة بروقين قضاء محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وأصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة بني نعيم شرقي الخليل بالضفة الغربية.

هذا ودوت صفارات الإنذار جنوب الجولان السوري المحتل وسط اشتباه بتسلل طائرة مسيرة.