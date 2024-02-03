انت الأن تتابع خبر حزب الله يستهدف مستوطنات وجنوداً إسرائيليين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف جنودا إسرائيليين في مستوطنة يرؤون قبالة جنوبي لبنان وأوقع إصابات في صفوفهم.

كما قصف حزب الله مستوطنة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة فيها.

وكان حزب الله أعلن قبل ذلك أن مقاتليه استهدفوا موقعي رمثا والسماقة الإسرائيليين في مزارع شبعا المحتلة وحقق إصابات مباشرة فيهما.

من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 3 قذائف أُطلقت من لبنان سقطت في شتولا بالجليل الغربي، مما أدى إلى احتراق سيارة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته هاجمت أكثر من 50 هدفا لحزب الله اللبناني في سوريا منذ بدء الحرب في غزة قبل نحو 4 أشهر.

هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الموساد السابق يوسي كوهين، أن إسرائيل ستحتاج 5 سنوات بعد الحرب لاستعادة عافيتها.

وقال كوهين إنه سيتعين على إسرائيل دفع ثمن باهظ لاستعادة المحتجزين في غزة.