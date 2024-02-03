انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لجرحاه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، حصيلة جديدة للجرحى في صفوف عسكرييه.

وأشار جيش الاحتلال إلى ارتفاع الجرحى بين العسكريين إلى 2815 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

ومن بين المصابين 1658 إصابة طفيفة و728 متوسطة و429 حرجة، بحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وبلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي 1296 إصابة بينها 602 حالة طفيفة و430 متوسطة و264 حرجة.

هذا وتشير معلومات إسرائيلية وتقديرات عسكرية عالمية إلى أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميا.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 561 من ضباطه وجنوده منذ السابع من أكتوبر 2023.