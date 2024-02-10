انت الأن تتابع خبر مجازر ومجاعة .. تحذيرات من أي عمل عسكري في رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انت الأن تتابع خبر مجازر ومجاعة .. تحذيرات من أي عمل عسكري في رفح والأن مع التفاصيل

طالب رئيس بلدية رفح، المجتمع الدولي وكل ضمير حي لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال إن أي عمل عسكري في المدينة المكتظة بأكثر من 1.4 مليون فلسطيني سيؤدي إلى مجزرة وحمام دم.

وأشار إلى ان المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح لا تكفي إلا 10% من سكان المدينة التي بصدد مواجهة مجاعة وحالة عطش كبيرة نتيجة نقص الإمدادات.

بدوره، قال الإعلام الحكومي: نحذر من كارثة ومجزرة عالمية في حال اجتياح الاحتلال الإسرائيلي محافظة رفح.

وحمّل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي عمل عسكري برفح.

هذا وقصفت طائرات حربية إسرائيلية سيارة مدنية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص.

طالب رئيس بلدية رفح، المجتمع الدولي وكل ضمير حي لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال إن أي عمل عسكري في المدينة المكتظة بأكثر من 1.4 مليون فلسطيني سيؤدي إلى مجزرة وحمام دم.

وأشار إلى ان المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح لا تكفي إلا 10% من سكان المدينة التي بصدد مواجهة مجاعة وحالة عطش كبيرة نتيجة نقص الإمدادات.

بدوره، قال الإعلام الحكومي: نحذر من كارثة ومجزرة عالمية في حال اجتياح الاحتلال الإسرائيلي محافظة رفح.

وحمّل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي عمل عسكري برفح.

هذا وقصفت طائرات حربية إسرائيلية سيارة مدنية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص.