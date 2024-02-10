انت الأن تتابع خبر ثلاثة شهداء قرب بيروت .. وحديث عن اغتيال شخصية كبيرة .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر أمنيّة لبنانيّة إنّ 3 استشهدوا في استهداف طائرات الاحتلال المسيرة لسيارة في بلدة جدرا بمنطقة إقليم الخروب، ونقلت مصادر عبريّة أنّ هذا الاغتيال في منطقة جدرا هو "أبعد نقطة هجوم ينفذها الاحتلال بعد اغتيال العاروري وتقرب من بيروت بضع دقائق"

وقالت: إنّه تمّ "اغتيال شخصيات مهمة من حزب الله على بعد 60 كيلو متر من الحدود مع فلسطين في العمق اللبناني".

في حين قالت مصادر لبنانيّة أنّ أحد القيادات الفلسطينية البارزة نجا من الاغتيال