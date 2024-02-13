انت الأن تتابع خبر إصابتان خطيرتان بكريات شمونة وحزب الله يعلق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أُصيب شخصان بجروح خطيرة بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان على كريات شمونة، بحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

وقال حزب الله اللبناني، إنه استهدف مبنى للشرطة الإسرائيلية في كريات شمونة وحقق إصابة مباشرة.

من جهة أخرى، أعلن حزب الله استشهاد 5 من عناصره جنوب لبنان، كما أعلن تنفيذ 7 عمليات ضد مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية وفي مزارع شبعا المحتلة.

وفجر الثلاثاء، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النيران تجاه جبلي اللبونة والعلام وأطراف بلدة الناقورة وعلما الشعب جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.