انت الأن تتابع خبر مقتل قائد سرية إسرائيلي وتظاهرات تطالب باسقاط حكومة نتنياهو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد سرية في كتيبة شاكيد التابعة للواء غفعاتي في المعارك الدائرة شمالي غزة.

وبهذا بلغت خسائر قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حربه على القطاع 577 قتيلا، حسب إحصائيات رسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة تاندوم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كما قالت كتائب القسام إنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" في المنطقة ذاتها، مشيرة إلى أنها أوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.

وأعلنت كتائب القسام أن مقاتليها قنصوا ضابطا إسرائيليا بـ"بندقية الغول".

على صعيد آخر، قالت صحيفة معاريف ان تظاهرات واسعة للمستوطنين الليلة على شارع "كابلان في"تل أبيب"؛ للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو وعقد انتخابات جديدة.