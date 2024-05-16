انت الأن تتابع خبر الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض، الخميس، بعد أن أثرت الأرباح على انتعاش الأسواق العالمية وعقب صدور بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع.

وأنهى مؤشر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة منخفضًا بنسبة 0.24 بالمئة، مع تداول القطاعات في منطقة متباينة.

وخسرت أسهم النفط والغاز 1 بالمئة، بينما ارتفعت أسهم التعدين 0.9 بالمئة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) الإقتصادية.

وانخفض مؤشر داكس الألماني على انخفاض بنحو 0.76 بالمئة، وخسر مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.63 بالمئة، فيما استقر مؤشر فوتسي البريطاني عند الإغلاق .