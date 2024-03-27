انت الأن تتابع خبر أول تعليق من حماس على نبأ اغتيال مروان عيسى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أول تعليق من الحركة على مزاعم جيش الاحتلال اغتيال القائد القسامي مروان عيسى، قال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، إنه لا ثقة برواية الاحتلال عن اغتيال القائد المجاهد.

وأكد ان القول الفصل هو اختصاص قيادة كتائب القسام.

وأكد الرشق على أن توقيت إعادة الاحتلال الإعلان عن اغتيال مروان عيسى، للتغطية على الأزمات التي تواجه نتنياهو، وفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، قد زعم اغتيال القيادي في حماس مروان عيسى في عملية استهداف وقعت قبل أسبوعين في مخيم النصيرات، بالتنسيق مع الشاباك.

ومروان عيسى هو الشخصية رقم 3 في كتائب القسام "الجناح العسكري لحماس" وأحد مخططي هجوم 7 أكتوبر.