انت الأن تتابع خبر تطوات حول العملية العسكرية المحتملة في رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرسل وفدا إلى واشنطن الأسبوع المقبل سيشمل وزير الشؤون الإستراتيجية ومستشار الأمن القومي، لبحث عملية رفح، بحسب صحيفة أكسيوس.

وقال نتنياهو لأعضاء في الكونغرس ان العمليات القتالية تشكل عامل ضغط سيؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن، وان الحفاظ على دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري مهم لا سيما في هذه الأوقات الصعبة.

وقال نتنياهو ان هناك أماكن كثيرة بشمال القطاع يمكن للمدنيين الذهاب إليها خلال "قيامنا بعملية في رفح وسنضمن توفير الماء والغذاء والدواء للمدنيين الذين سينتقلون من رفح" على حد قوله.

وقال رئيس وزراء الاحتلال: نجحنا بفضل الضغط العسكري في إطلاق سراح عدد من الرهائن في غزة.

من جانبه، قال نائب المندوبة الأميركية في مجلس الأمن، روبرت وود إن هناك قلقا كبيرا ومتزايدا بشأن الوضع في غزة وعملية محتملة في رفح.

وقال الدبلوماسي الأميركي "سنواصل الضغط لضمان تنفيذ قرار المجلس بشأن غزة من قبل جميع الأطراف".

وكررت وزارة الخارجية الأميركية تأكيدها أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستكون خطأ كبيرا، وأضافت أن لديها أفكارا عن بدائل للعملية العسكرية في المدينة المكتظة بالنازحين، تثق أنها ستؤدي للقضاء على حماس، وفق تعبيرها.

وأوضحت أن واشنطن لا تعتقد أن المفاوضات بشأن هدنة إنسانية في غزة قد انتهت أو وصلت إلى طريق مسدود.