انت الأن تتابع خبر أميركا تزود الاحتلال الإسرائيلي بـ 1800 قنبلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سمحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأيام الأخيرة، تزويد الاحتلال الإسرائيلي بقنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الحزمة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز "إم كيه 84".

كما نقلت عن مسؤول أميركي قوله إنهم مستمرون "بدعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، وإن إخضاع المساعدات لشروط لم يكن من سياستنا".

كما قال مسؤولون أميركيون إن الخارجية سمحت بنقل 25 طائرة "إف-35 إيه" ومحركات بقيمة 2.5 مليار دولار لإسرائيل.

لكن المسؤولين قالوا إن القنابل والمقاتلات المنقولة إلى إسرائيل وافق عليها الكونغرس قبل سنوات، بحسب الصحيفة.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن جوش بول المستقيل من الخارجية إن إقرار الرئيس جو بايدن نقل أسلحة لإسرائيل إلغاء للمسؤولية الأخلاقية.

وأضاف جوش أن العطب بصنع السياسات يجعل الجميع متواطئين بجرائم الحرب الإسرائيلية.