انت الأن تتابع خبر أيرلندا وإسبانيا: اقتربت لحظة الاعتراف بالدولة الفلسطينية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس وزراء أيرلندا سايمن هاريس ان لحظة الاعتراف بالدولة الفلسطينية اقترب، ومستعدون للاعتراف بشكل فوري بالدولة الفلسطينية وأوضحنا هذا بشكل رسمي.

وأكد: لا يمكن قبول تدمير إسرائيل لمظاهر الحياة المدنية في قطاع غزة من مستشفيات ومدارس وجامعات، وقلقون بشأن الوضع الإنساني في غزة والذي لا توجد كلمات لوصفه.

وطالب هاريس بفتح المزيد من الطرق لإيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ووقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف: ناقشت مع نظيري الإسباني قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية ونحن قريبون من هذا الاعتراف

للشعب الفلسطيني الحق في السيادة والحكم الذاتي.

من جانبه قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز: ملتزمون بمساندة الاعتراف بدولة فلسطينية كعضو كامل في الأمم المتحدة، ولا بد من الوصول إلى حل سياسي يفضي إلى دولتين إسرائيلية وفلسطينية يتعايشان معا.

وقال: بعثنا للاتحاد الأوروبي رسالة بضرورة تحلي إسرائيل بمسؤولياتها واحترام حقوق الإنسان ونأمل أن تلحق بمساعينا دول أخرى من الغرب والاتحاد الأوروبي.

وتابع، ان غزة تعيش وضعا فظيعا لا توجد أي مؤشرات على تحسنه و"نسعى لتمكين عمال الإغاثة من العمل بأمن وسلام في غزة، ولا بد من الوصول إلى حل سياسي يفضي الى دولتين إسرائيلية وفلسطينية يتعايشان معا"