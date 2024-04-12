انت الأن تتابع خبر عملية نوعية لسرايا القدس في غزة .. بيان ناري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت سرايا القدس، إنها أوقعت رتلا عسكريا من 3 دبابات ميركافا وجرافتين بحقل ألغام في موقع مالك العسكري شمال النصيرات.

وأكدت سرايا القدس وقوع جنود العدو بين قتيل وجريح مما استدعى هبوط طائرات مروحية لإجلائهم.

وقالت في بلاغ عسكري: أوقعنا فجر اليوم الجمعة رتلا عسكريا صهيونيا مكونا من 3 دبابات ميركافاه وجرافتين من نوع D9 بحقل من الألغام والعبوات البرميلية من نوع ثاقب شديدة الانفجار في موقع مالك العسكري شمال النصيرات".

هذا ونشرت سرايا القدس الجمعة، مشاهد لطائرة إسرائيلية من نوع "درون" سيطرت عليها في سماء مدينة خان يونس، وعمليات قصف بحمم الهاوان على مواقع وتجمعات العدو.