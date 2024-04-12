50 صاروخاً من جنوب لبنان نحو أهداف إسرائيلية

انت الأن تتابع خبر50 صاروخاً من جنوب لبنان نحو أهداف إسرائيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة.

وأشار الحزب إلى أنه قصف تلة الكرنتينا في الجليل الأعلى بالأسلحة المدفعية، مؤكدا تحقيقه إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله استهدافه مدفعية الاحتلال في الزاعورة بالجولان المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دفاعاته اعترضت مسيّرتين مفخختين تسللتا من لبنان دون أضرار أو إصابات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.