انت الأن تتابع خبر ارتفاع ضحايا العدوان على غزة وأزمة في صفقة التبادل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، 6 مجازر في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 56 شهيدا و89 جريحا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33 ألفا و899 شهيدا، و76 ألفا و664 جريحا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وفق الوزارة.

ناشدت وزارة الصحة في غزة جميع الجهات المعنية بالعمل على تمكين مرضى السرطان والمصابين بأمراض مزمنة والجرحى الذكور من الفئة العمرية ما بين 16 إلى 65 عاما من السفر للعلاج حفاظا على حياتهم حيث يموت العديد منهم يوميا.

على صعيد آخر، قال مصدر قيادي بحركة حماس، ان التراجع الأميركي المستمر في طروحاته انحيازا لإسرائيل أدى لأزمة بمفاوضات صفقة التبادل.

وأشار إلى أن السلوك الأميركي لن يجلب صفقة بل سيزيد من حالة التصعيد ويؤدي لسفك مزيد من الدماء.

وقال: قدمنا رؤية للصفقة مستندة لورقة الوسطاء بمن فيهم واشنطن بناء على ورقة باريس الثانية.