انت الأن تتابع خبر تصعيد نوعي في جبهة جنوب لبنان ينذر بتوسع الصراع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصاعدت وتيرة العمليات بين حزب الله اللبنانيّ وجيش الاحتلال الإسرائيليّ في شماليّ فلسطين المحتلة، الأربعاء، بشكل غير مسبوق، حيث أدى رد الحزب على الاغتيالات الإسرائيلية لقيادييه، إلى إصابة 18 إسرائيليًا بجروح، جراء استهداف مركز مستحدث للجيش بطائرة مسيرة انقضاضية، قبل أن تردّ دولة الاحتلال بقصف واسع استهدف بلدات جنوبية عدة.

والتصعيد الأخير، يأتي في ظل الضبابية التي تحيط بردّ عسكري إسرائيلي مرتقب على الهجوم الإيراني فجر الأحد الماضي الذي استهدف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين، في رد إيراني على استهداف مبنى القنصلية في دمشق مطلع الشهر الحالي.



وتبنى حزب الله، الأربعاء قصف مقر قيادة عسكري في منطقة عرب العرامشة المتاخمة للحدود اللبنانية، والمواجِهَة لبلدتي يارين والضهيرة في القطاع الغربي. وقال الحزب في بيان إن مقاتليه شنّوا "هجومًا مركبًا بالصواريخ الموجهة والمسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة إسرائيلي مستحدث في قرية عرب العرامشة، وذلك ردًا على اغتيال العدو عددًا من المقاومين في عين بعال والشهابية".

وأحصى مسعفون إسرائيليون الأربعاء إصابة 18 شخصًا بجروح في المنطقة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 14 مصابًا إسرائيليًا، بينهم جنود وصلوا إلى مستشفى نهاريا، بينهم 4 بحالة خطيرة إثر استهداف صاروخي وطائرات مسيّرة أطلقها حزب الله، وفي إفادة لاحقة، أفادت قناة كان العبرية بارتفاع عدد الإصابات جراء العملية التي نفذها حزب الله في عرب العرامشة إلى 18.