انت الأن تتابع خبر الصين تدعو جميع الأطراف في غزة إلى ضبط النفس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الخميس، بعد محادثات مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي في جاكرتا إن البلدين حريصان على الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.

ودعا وانغ جميع أطراف الصراع في غزة إلى ممارسة ضبط النفس، وقال إنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تدعم قرارا من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف وانغ بعد الاجتماع في تصريحات تُرجمت إلى الإندونيسية: "عبر الوزيران عن استيائهما إزاء الكارثة الإنسانية الناجمة عن الصراع بين فلسطين وإسرائيل. نتفق على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار بشكل كامل ودون أي شرط".

وحث وانغ الولايات المتحدة على "الاستماع إلى المجتمع الدولي" وسط مخاوف بشأن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال وانغ إن "مجلس الأمن هو آلية أمنية جماعية يجب ألا تستغلها دولة بعينها".

وذكرت مارسودي أنها تأمل في أن "تستخدم الصين نفوذها لمنع التصعيد" في غزة، مشددة على ضرورة تنفيذ حل الدولتين.