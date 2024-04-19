انت الأن تتابع خبر بن غفير: الهجوم ضد إيران مسخرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير على الهجوم ضد إيران الذي نفذه جيش الاحتلال على مواقع في إيران فجر الجمعة، أنه مسخرة.



وكانت أفادت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مسؤول بارز في تل أبيب، أن جيش الاحتلال شن غارة جوية داخل إيران ردا على هجومها بالصواريخ والمسيرات على تل أبيب.



وأضاف المسؤول، أن الهدف من الضربة إرسال إشارة إلى طهران بأن لدى تل أبيب القدرة على الضرب داخل إيران.



من جهتها أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أنه تم وضع المنظومات الدفاعية "الإسرائيلية" في حالة تأهب قصوى.