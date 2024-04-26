انت الأن تتابع خبر وفاة الرضيعة المعجزة التي خرجت من جثمان أمها بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفيت الرضيعة الفلسطينية، "الناجية الوحيدة من أسرتها" والتي تم إنقاذها من رحم أمها، عبر عملية قيصرية طارئة، بعد وقت قصير من استشهاد الأم في غارة جوية إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال رامي الشيخ عم الرضيعة المتوفاة، الجمعة، إن ابنة أخيه وزوجته صابرين جودة توفيت الخميس في أحد مستشفيات غزة، بعد تدهور حالتها الصحية وعجز الطاقم الطبي عن رعايتها.

وكان المنزل قد تعرض لقصف جوي إسرائيلي قبيل منتصف ليل السبت، مما أسفر عن استشهاد الأم والأب وابنتهما ملاك البالغة من العمر 4 سنوات.

ونقل عمال الإسعاف الجثث إلى مستشفى قريب، حيث أجرى الأطباء جراحة قيصرية طارئة لوالدتها، التي كانت في الأسبوع الثلاثين من حملها.

وبقيت الرضيعة في حضانة بوحدة العناية المركزة الخاصة بحديثي الولادة حتى وفاتها بعد 5 أيام.