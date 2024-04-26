انت الأن تتابع خبر صحيفة إسرائيلية: معركة رفح قريبة والسنوار السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلا عن مصدر، ان الجيش الإسرائيلي يحضر لمعركة رفح في وقت قريب"، وقد قد يتغير تبعا للتطورات.

وبحسب الصحيفة انه تم اتخاذ قرار عملية رفح أخيرا، بعد رد السنوار قبل بضعة أيام بالرفض على اقتراح الوسطاء بشأن الصفقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الموساد في حينه أشار إلى أن رفض اقتراح الوسطاء الثلاثة "يثبت بأن السنوار لا يريد صفقة إنسانية وإعادة المخطوفين، ويستغل التوتر مع إيران والسعي إلى وحدة الساحات وتصعيد شامل في المنطقة"، على حد قولها.

ورأت الصحيفة أن "ضبط النفس" الإسرائيلي بشأن الرد على هجوم إيران، والرد الموضعي تجاه منظومة الدفاع الجوي الإيراني قرب أصفهان، يرتبط أيضا بتليين المواقف الأمريكية من العملية العسكرية في رفح. وقالت: "من أجل الدخول إلى رفح، ستجري إسرائيل تنسيقا أيضا مع دول لها اهتمام بأعمال الجيش الإسرائيلي".

وتساءلت الصحيفة حول ما إذا كان سيتم العثور على "المخطوفين" في أعقاب عملية رفح المرتقبة.