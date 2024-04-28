انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقتحم عددًا من مدن وبلدات الضفة الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيليّ عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، كما اندلعت مواجهات بينها وبين شبان في القرى والمدن والبلدات التي اقتحمتها.

ونقلت أنّ مواجهاتٍ اندعلت في قرية بيت سيرا غرب رام الله، وأضافت أن الجيش اقتحم بلدة علار شمال طولكرم وداهم عدة منازل ليجري حملة تفتيش واسعة.

في الوقت نفسه، أفادت بإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم العروب شمال الخليل إثر اقتحامه.

واقتحم الجيش الإسرائيلي عدة قرى غرب جنين، بالتزامن مع تواصل اقتحامها لقرية جلبون شمال شرقي المحافظة، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية قرى رمانة والطيبة وعانين ووزبوبا غرب جنين.