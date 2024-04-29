انت الأن تتابع خبر بلينكن:أمام حماس عرض سخي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أمله في أن توافق حركة حماس على اتفاق سخي جدا للهدنة في غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.



وقال بلينكن خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض الاثنين، "أمام "حماس" اقتراح سخي جدا من جانب إسرائيل"، مضيفا "عليهم أن يقرروا، وعليهم أن يقرروا بسرعة، آمل أن يتخذوا القرار الصحيح".



واعتبر أن "في هذا الوقت الأمر الوحيد الذي يقف بين شعب غزة ووقف إطلاق النار هو حماس".



وأردف: "يمكننا أن نحدث تغييرا جذريا في الديناميكية بعد أكثر من ستة أشهر من اندلاع الحرب".



ومن المقرر عقد اجتماع ثلاثي في القاهرة، بين مصر وقطر و"حماس"، وفق ما قال مسؤول كبير في الحركة لوكالة "فرانس برس".



ويتوقع أن تقدم حركة "حماس" الاثنين ردها على مقترح للتوصل إلى هدنة في الحرب التي تخوضها مع إسرائيل في القطاع المحاصر والمهدد بـ"مجاعة"، تشمل إطلاق سراح رهائن.



وهذا المقترح صاغته مصر وأدخلت عليه إسرائيل تعديلات، وعرض المقترح الجديد بعدما أصرت "حماس" في منتصف أبريل على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وهو شرط ترفضه إسرائيل.



وقالت مصادر إن هناك تقدما ملحوظا في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، فيما أبلغت تل أبيب القاهرة بأنها "جادة" في اعتزامها الهجوم على رفح وأن المفاوضات الحالية هي الفرصة الأخيرة قبل الهجوم.